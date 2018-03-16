Источник сообщил о продлении на два года испытаний тяжелой ракеты "Ангара"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Летные испытания тяжелой ракеты-носителя "Ангара" на космодроме Восточный продлятся на два года дольше запланированного, сообщил "Интерфаксу" источник на космодроме.

"Летные испытания "Ангары" на Восточном согласно плану будут проводиться в 2021, 2024 и 2025 годах. Таким образом, они завершатся на два года позже, чем планировалось ранее", - сказал источник.

Он пояснил, что на Восточном "планируется испытывать носитель, рассчитанный на беспилотные пуски - "Ангара-А5", вместо ракеты, планировавшейся под пилотируемые программы "Ангара-А5П".

Ранее сообщалось о планах провести на Восточном летные испытания тяжелой ракеты в три пуска - в 2021, 2022 и 2023 годах.