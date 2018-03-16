В Подмосковье арестован грузинский криминальный авторитет Гога Потийский

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Грузинский криминальный авторитет Гога Потийский задержан в Подмосковье по подозрению в убийстве своего знакомого в Москве в 2013 году.

"В Москве по подозрению в убийстве взят под стражу 46-летний гражданин Грузии. По версии следствия, 8 июня 2013 года у входа в кафе в Брюсовом переулке в ходе ссоры он нанес своему знакомому один удар ножом в грудь, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

В нем отмечается, что пострадавший скончался в больнице, позднее убийца был объявлен в международный розыск и в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Вчера обвиняемый был задержан на территории Московской области. В настоящее время он содержится под стражей. Проводятся необходимые следственные действия", - добавили в СК.

В свою очередь осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что задержанный - грузинский криминальный авторитет, известный как Гога Потийский.