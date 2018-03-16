Ковтун усомнился в желании Лондона сотрудничать с Москвой

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Лондон вряд ли пойдет на объективное сотрудничество со Следственным комитетом России в расследовании отравления в Великобритании россиян Юлии Скрипаль и смерти Николая Глушкова, как это было в ситуации с "делом Литвиненко", считает бизнесмен Дмитрий Ковтун, которого вместе с депутатом Госдумы Андреем Луговым британское следствие называло виновниками смерти Александра Литвиненко в 2006 году .

"Следственный комитет был обязан и предпринял все необходимые действия, чтобы расследовать трагические инциденты Великобритании, произошедшие с нашими гражданами. Пойдут ли на встречу британцы, сказать сложно. В деле Литвиненко они сначала вроде бы пошли на сотрудничество, но это не получило развития. Те выводы, к которым пришли российские следователи, не были приняты во внимание Лондоном", - сказал Ковтун в пятницу "Интерфаксу".

Ковтун отметил, что следователи Великобритании не приняли во внимание и его показания, российским следователям, о том, что "Литвиненко мог быть отравлен за несколько часов до встречи с Луговым и Ковтуном".

"Сейчас трудно сказать, пойдут ли на сотрудничество с российским следствием британские следователи. В этом есть сомнения", - заявил Ковтун.

Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о покушении в Британии на дочь Сергея Скрипаля и об убийстве соратника Березовского Николая Глушкова.

"Возбуждены уголовные дела по факту покушения на умышленное убийство гражданки РФ Ю.Скрипаль, совершенного общеопасным способом на территории г. Солсбери Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. "е", ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), а также об убийстве гражданина Российской Федерации Николая Глушкова в Лондоне по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ",- сказала "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

На минувшей неделе сотрудники британской полиции объявили, что 4 марта близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к инциденту. 14 марта она объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов, работающих, по словам премьера, на разведку.

О смерти бывшего заместителя гендиректора "Аэрофлота" и соратника Бориса Березовского Глушкова сообщил "Интерфаксу" адвокат Боровков 13 марта. Глушков скончался в Лондоне от удушья, заявил 14 марта "Интерфаксу" в среду источник в его окружении на условиях анонимности. "Глушков скончался от удушья, основная версия на сегодняшний день - это суицид, криминальная не рассматривается. Назначена экспертиза, которая установит способ удушения", - сказал собеседник агентства.