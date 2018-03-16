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СКР не подтвердил причастность педагогов к насилию над детьми в челябинском детдоме

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Следователи проверяют версию возможной причастности членов педагогического состава одного из детских домов Челябинской области к насилию над воспитанниками, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Следует отметить, что на настоящий момент следствием не получено данных, подтверждающих причастность педагогов к совершению преступлений, поэтому их процессуальный статус - свидетели, а оснований для отстранения их от занимаемых должностей у следствия не имелось", - подчеркивается в пресс-релизе.

Вопрос об отстранении педагогов от должности находится в компетенции подразделений департамента образования Челябинской области.

В настоящее время эксперты Минздрава России проводят психиатрическую судебную экспертизу с потерпевшими детьми.

Информация о преступлениях в отношении воспитанников детдома в Челябинской области стала известна опекунам детей в конце января 2018 года, 1 февраля они обратились в СКР.

Был возбуждено уголовное дело, был задержан индивидуальный предприниматель, который, используя формально выданное ему разрешение, посещал детский дом якобы для оформления опеки над ребенком, и при этом он совершал сексуальное насилие над воспитанниками. Ему предъявлено обвинение по статье УК "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами органов социальной защиты служебных обязанностей.

Родители настаивают, что к преступлениям причастны некоторые воспитатели. Кроме того, дети утверждают, что один из воспитателей-мужчин также имел с ними сексуальный контакт.

Директор детского дома уволена по распоряжению главы районной администрации.

Теги: Челябинская область, СКР
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