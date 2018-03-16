В России

Ребенок утонул во время рыбалки в Башкирии

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства гибели школьника во время рыбалки в Краснокамском районе Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по республике в пятницу.

По предварительным данным, днем 15 марта двое учащихся 4 класса пошли на рыбалку с сачком к реке Мертвый Танып. "Один из них спустился с крутого обрыва к реке, а другой остался наверху и ненадолго отлучился. Вернувшись к краю обрыва увидел, что его товарищ находится в воде вниз головой", - говорится в сообщении.

Мальчик побежал за помощью в деревню. Прибывшие люди извлекли тело школьника.

"Предположительная причина смерти - асфиксия", - отмечено в пресс-релизе.

По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка.

Теги: Башкирия
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