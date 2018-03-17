Взрыв газа произошел в омской многоэтажке

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Хлопок газо-воздушной смеси произошел в десятиэтажном доме в Омске, сообщило Главное управление МЧС по Омской области.

"В результате хлопка произошло возгорание квартир", - говорится в сообщении.

Сообщение о чрезвычайной ситуации в доме по улице 3-я Молодежная поступило в 16:47 по местному времени (13:47 мск). В 18:03 пожар был локализован. Из дома эвакуированы 85 человек.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь министерства здравоохранения региона Светлана Оспенникова, травмы получила одна женщина, по предварительным, выпрыгнувшая из окна. Она госпитализирована. Еще одной женщине потребовалась психологическая помощь.

"Третьей женщине помощь была оказана на месте, от госпитализации она отказалась", - сообщила Оспенникова.

Она сказала, что пострадавших может быть больше, поскольку из-за дыма доступ в подъезд был закрыт.