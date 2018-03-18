ЦИК Удмуртии сообщил о трех жалобах наблюдателей от Грудинина

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В ходе выборов президента России в территориальные комиссии Удмуртии на данный момент поданы три жалобы, сообщил председатель ЦИК республики Виктор Кушко.

"На данный момент три жалобы в территориальных комиссиях рассматриваются, все он связанны с кандидатом Грудининым", - сказал он журналистам.

"Наблюдатели от данного кандидата обратились жалобами с тем, что в плакатах со сведениями о кандидатов мы были вынуждены наклеить дополнительную информацию о выявленных фактах непредоставления счетов, сведений в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации", - пояснил Кушко.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова предложила "поставить жирную точку" в отношении всех счетов кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, сообщив, что ЦИК по закону обязана опубликовать эти данные на плакатах и буклетах, размещенных на избирательных участках.

18 марта в России проходят выборы главы государства. В избирательном бюллетене восемь кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.