ЦИК РФ назвала число звонков о возможных нарушениях с начала избирательной кампании

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Более 6 тыс звонков и обращений о возможных нарушениях поступили в ЦИК с начала избирательной кампании, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в воскресенье.

"На сегодня поступило 6 тыс 366 звонков и письменных обращений от избирателей, кандидатов и членов комиссий. Они были связаны с возможными недоработками комиссий, возможными нарушениями", - сказала она журналистам.

Памфилова отметила, что 795 жалоб касались возможного применения административного ресурса. "Около 200 обращений пошло в Генпрокуратуру, 40 с чем-то губернаторам, 2-3 в Следственный комитет", - заявила глава ЦИК, отметив, что часть жалоб также была направлена в МВД.

18 марта в России проходят выборы главы государства. В избирательном бюллетене восемь кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.