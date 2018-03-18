В штабе Путина первые результаты голосования назвали признаком его "значимой победы"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В избирательном штабе Владимира Путина считают, что первые результаты голосования говорят "о яркой и значимой победе их кандидата", называют это консолидированным ответом на внешнее давление на Россию.

"Мы ожидали победы, но это действительно очень яркая победа и действительно значимый итог работы всех нас - штабов, наблюдателей, волонтеров. И, конечно, это консолидированный ответ на то давление, которое сегодня есть на Россию", - заявила "Интерфаксу" сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева.

По ее словам, этот результат - "следствие консолидации (российского общества), которое вызвано ощущением несправедливости в отношении России". "Есть видение того, что эта несправедливость усиливается. И это наш общий на нее ответ", - сказала Шмелева.

Сопредседатель штаба Путина считает, что результат, который сейчас демонстрирует Путин на выборах, "дает ему карт-бланш на его дальнейшее решение". "Безусловно, это и карт-бланш, и признание того, что лидер видит другие горизонты и есть желание разделить с ним те задачи, которые он ставит перед собой", - считает Шмелева.