Бабурин выразил уверенность в победе Путина на выборах

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ от партии Российский общенародный союз Сергей Бабурин поздравил Владимира Путина с победой на выборах 2018 года.

"Да, я его могу даже поздравить. На сегодняшний день у меня нет оснований сомневаться в его победе", - сказал Бабурин "Интерфаксу", отвечая на вопрос, признает ли он победу Путина на выборах.

Вместе с тем, считает Бабурин, нужно дождаться окончательных результатов. "Но в его победе я не сомневаюсь",- отметил он. Он выразил убеждение, что "русский выбор Россия (уже) делает. "И, надеюсь, что его сделает избранный президент", - добавил кандидат.