Главные новости
В РоссииЦИК обнародовал первые официальные данные по выборам президента РФВ РоссииПутин набрал в Крыму более 90% голосовВ РоссииНавальный отказался сотрудничать с Собчак и ее партией
Важно
По итогам обработки 40% бюллетеней Путин набирает 74,22% голосов
В России

Бабурин выразил уверенность в победе Путина на выборах

Есть обновление от 22:10

В РоссииВыборы президента России - 2018. ОнлайнВыборы президента России - 2018. ОнлайнЧитать подробнее

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ от партии Российский общенародный союз Сергей Бабурин поздравил Владимира Путина с победой на выборах 2018 года.

"Да, я его могу даже поздравить. На сегодняшний день у меня нет оснований сомневаться в его победе", - сказал Бабурин "Интерфаксу", отвечая на вопрос, признает ли он победу Путина на выборах.

Вместе с тем, считает Бабурин, нужно дождаться окончательных результатов. "Но в его победе я не сомневаюсь",- отметил он. Он выразил убеждение, что "русский выбор Россия (уже) делает. "И, надеюсь, что его сделает избранный президент", - добавил кандидат.

Выборы президента России

8 фотографий
Голосование на выборах президента в Москве... членов казачьей общины в Ростове-на-Дону... мобильно в Смоленской области... членов плавательного клуба &quot;Белый медведь&quot; в Барнауле... в родовой общине коренных малочисленных народов саами &quot;Лопарская&quot; в Мурманской области... на дому в Новосибирске
Голосование на выборах президента в Москве
Теги: Сергей Бабурин, Владимир Путин, Россия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Путин набрал в Крыму более 90% голосовПутин набрал в Крыму более 90% голосов
В Севастополе президент получил примерно такое же количество голосов избирателейПодробнее
 ЦИК обнародовал данные по итогам подсчета 25% голосовЦИК обнародовал данные по итогам подсчета 25% голосов
Путин набирает более 72%Подробнее
 ЦИК обнародовал первые официальные данные по выборам президента РФЦИК обнародовал первые официальные данные по выборам президента РФ
Первое место по итогам обработки 21,33% бюллетеней занял Владимир Путин, второе - Павел ГрудининПодробнее
 Экзит-полы отдали победу Путину с результатом в 73,9%Экзит-полы отдали победу Путину с результатом в 73,9%
Это максимальный процент за все время участия Путина в выборахПодробнее
Навальный отказался сотрудничать с Собчак и ее партиейНавальный отказался сотрудничать с Собчак и ее партией
Оппозиционер отказался верить в "ритуальные фразы" журналисткиПодробнее
 Минобороны сообщило о явке в 98% среди военнослужащихМинобороны сообщило о явке в 98% среди военнослужащих
Более 6 тыс. военнослужащих проголосовали досрочноПодробнее
 Выборы президента России - 2018. ОнлайнВыборы президента России - 2018. Онлайн
Последние данные о явке избирателей и происходящем на избирательных участках в трансляции "Интерфакса"Подробнее
 Явка на президентских выборах в РФ превысила 50%Явка на президентских выборах в РФ превысила 50%
Ранее в ЦИК отмечали высокий уровень явки по сравнению с президентскими выборами прошлых летПодробнее
 В подмосковных Люберцах зафиксирован вброс бюллетенейВ подмосковных Люберцах зафиксирован вброс бюллетеней
Председатель и один из членов избирательной комиссии отстранены от работыПодробнее
 ЦИК сообщил о более высокой явке по сравнению с прошлыми выборамиЦИК сообщил о более высокой явке по сравнению с прошлыми выборами
По данным на 10:00 по Москве она составила 16,5% - в 2,5 раза больше, чем в 2012 годуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Выборы президента России8 фото
18 марта
Выборы президента России
Фотохроника 16 марта6 фото
16 марта
Фотохроника 16 марта
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЦИК обнародовал первые официальные данные по выборам президента РФВ РоссииПутин набрал в Крыму более 90% голосовВ РоссииНавальный отказался сотрудничать с Собчак и ее партиейВ РоссииЭкзит-полы отдали победу Путину с результатом в 73,9%В РоссииЯвка на президентских выборах в РФ превысила 50%В миреВ Киеве полиция не пустила желающих проголосовать на выборах к посольству РФ

Путин по итогам обработки 40% бюллетеней набрал 74,22% голосов

В СПЧ не получали данных о существенных нарушениях на выборах

Грудинин отказался считать прошедшие выборы честными

Путин набрал в Москве 72,15% голосов по итогам обработки 1,66% протоколов

В Санкт-Петербурге Путин лидирует с 75,87% голосов Подробнее

Зюганов пожаловался на заниженный результат Грудинина

Глава КПРФ утверждает, что их кандидат получил на 2,5% больше голосов, чем дает ЦИК Подробнее

Путин набрал в Крыму более 90% голосов

Путин набрал в Крыму более 90% голосовВ Севастополе президент получил примерно такое же количество голосов избирателей Подробнее

Избирательный штаб Путина получил 303 жалобы

Из них около половины в штабе согласились признать нарушениями Подробнее

Кадыров сообщил о набранных Путиным 93% голосов в Чечне

Почти 26 тысяч человек вышли из Восточной Гуты за воскресенье

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru