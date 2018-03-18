Кадыров сообщил о набранных Путиным 93% голосов в Чечне

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - По предварительным данным, действующий президент РФ Владимир Путин набрал больше 93% голосов на выборах главы государства в Чечне, заявил руководитель республики Рамзан Кадыров.

"По предварительным данным, больше 93% проголосовавших - за президента страны. Я поздравляю нашего президента Владимира Владимировича Путина и все народы Российской Федерации", - заявил Кадыров в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

"Я уверен, что все народы России понимают, что будущее нашей страны - за президентом, потому что он положил основу сильного государства", - добавил глава Чечни.

По его словам, "сегодня чеченский народ вышел сказать слова благодарности (президенту страны - ИФ)".

Центризбирком обнародовал данные о предварительных итогах выборов по итогам обработки 25% бюллетеней: лидирует Владимир Путин, который набирает 72,53% голосов, на втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 15,44%, на третьем - лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 6,84%, на четвертом - Ксения Собчак с 1,39%.