Россия не будет отвечать на действия Украины во время выборов президента РФ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Москва не будет отвечать Киеву на недопуск граждан РФ к местам голосования на Украине, заявил президент России Владимир Путин.

"Это (ограничения избирательных прав россиян на Украине) безобразие, это нарушение всех общепризнанных международных норм", - заявил Путин по поводу ситуации.

"Мы не будем отвечать какими-то ограничениями, а, напротив, мы сделаем все, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома", - сказал президент журналистам в Москве.

Ранее российские дипломаты рассказывали угрозах желающим голосовать на Украине со стороны радикалов.