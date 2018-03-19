Большинство жителей Волгоградской области проголосовало за смену часового пояса

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Смену часового пояса и перевод местного времени на час вперед поддержало по итогам прошедшего в воскресенье референдума о времяисчислении в Волгоградской области большинство жителей региона.

По данным региональной избирательной комиссии, обработано 100% бюллетеней.

Сейчас Волгоградская область живет по тому же времени, что и Москва.

За переход Волгоградской области на местное время и перевод стрелок на час вперед проголосовали 58,82% избирателей. За то, чтобы регион остался в московском часовом поясе, высказались 40,16% избирателей.

Жители городов Волгоградской области чаще голосовали за смену часового пояса, в ряде муниципальных районов - против. Явка на референдум составила 66,38%

Ранее сообщалось, что референдум о времяисчислении в Волгоградской области признан состоявшимся в связи с тем, что явка превысила 50-процентный барьер.

Референдум об исчислении времени в Волгоградской области был объявлен по инициативе Общественной палаты региона. Поводом стали многочисленные обращения граждан.