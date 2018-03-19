Жители двух алтайских сел избрали своим президентом Грудинина

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин смог обойти по количеству голосов Владимира Путина в двух селах Республики Алтай, свидетельствуют результаты обработки протоколов участковых избирательных комиссий в ГАС "Выборы".

Так, в селе Ело Онгудайского района Грудинина поддержали 48,20% избирателей (214 человек), а Путина - 46,62% (207). Всего на участке признан действительным 441 избирательный бюллетень. При этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский получил в этом селе поддержку 1,8% избирателей (8), Ксения Собчак - 1,35% (6), а Григорий Явлинский - 1,13% (5). За Сергея Бабурина проголосовал один житель села, а Борис Титов и Максим Сурайкин вообще не получили поддержки.

В селе Мариинск Шебалинского района Грудинин получил 44,59% голосов избирателей (33 человека). Путина там поддержали 40,54% избирателей - 30 человек. Всего на участке признаны действительными 74 избирательных бюллетеня.

Жириновский получил 9,46% голосов (7), Собчак 4,05% (3), Бабурин - 1,35% (1). Сурайкин, Титов и Явлинский не получили поддержки жителей этого села.

При этом в целом региону, по предварительным данным, Путин получил поддержку 70,62% избирателей, Грудинин - 20,66%. Жириновский расположился на третьем месте с 5,22% голосов. Менее 1% получили Собчак, Явлинский, Бабурин, Сурайкин, Титов.

Явка избирателей в Республике Алтай, по предварительным данным, составила 64,81%.

В 2012 году Путин набрал на Алтае 66,87% голосов, на втором месте был лидер КПРФ Геннадий Зюганов с 16,92% голосов, на третьем - Михаил Прохоров с 6,15% голосов. Жириновский тогда набрал 5,60% голосов, а лидер "Справедливой России" Сергей Миронов - 3,34%.