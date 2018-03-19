Рабочий погиб на нефтегазовом месторождении в Оренбуржье

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Следователи Оренбургской области проводят проверку по факту несчастного случая на территории Бобровского месторождения нефти и газа, в результате которого погиб человек, сообщается на сайте Следственного управления СКР по региону в понедельник.

Инцидент произошел накануне вечером недалеко от села Суриково.

"Обнаружен труп 22-летнего помощника бурильщика коммерческого предприятия с большой гематомой в области спины. По предварительным данным, в ходе проведения демонтажных работ на рабочего упал ролик отсекателя весом 96 кг ", - говорится в сообщении.

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего: недостаточный производственный контроль, необеспечение безопасности работников при ведении работ, либо нарушение правил техники безопасности, отмечается в пресс-релизе.

Нефтегазовое месторождение Бобровское эксплуатируется ПАО "Оренбургнефть", которое входит в НК "Роснефть".