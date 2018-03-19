СКР возбудил дело после смерти оставленного на улице инвалида без ног в Абакане

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы СКР возбудили уголовное дело о халатности сотрудников Абаканского пансионата ветеранов, на территории которого скончался инвалид без ног, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе следственного управления СКР по Хакасии в понедельник.

Предварительно установлено, что проживавший в пансионате с 2005 года инвалид II группы в июне был отчислен из учреждения, его должны были направить по месту прописки в город Сорск.

"Работники пансионата никого не уведомили, а сам мужчина, у которого не было ног, никуда уехать не мог. Он вынужденно находился на открытой местности пансионата с 30 июня по 17 июля 2016 года без средств к существованию и надлежащего ухода. Там же он был обнаружен мертвым", - сказал собеседник агентства.

По его словам, причиной смерти стала сердечная недостаточность.