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Медведев поздравил Путина с победой на выборах президента РФ

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России.

"Поздравляю Владимира Путина с уверенной победой на президентских выборах!", - написал Медведев в фейсбуке.

Путин по итогам обработки 99,83% протоколов побеждает на выборах президента РФ с рекордным результатом в 76,6% голосов.

Согласно предварительным итогам голосования, второе место на выборах президента РФ занял Павел Грудинин с 11,90% голосов.

На третьем месте Владимир Жириновский - 5,66% (4 млн 151 тыс. голосов). На четвертом Ксения Собчак - 1,67% (1 млн 226 тыс. голосов), пятое место занял Григорий Явлинский - 1,04% (765 тыс. 122 голоса). Борис Титов набрал 0,76% (555 тыс. 189 голосов), Максим Сурайкин - 0,68% (498 тыс. 575 голосов), Сергей Бабурин - 0,65% (477 тыс. 903 голоса).

Теги: выборы-2018, Дмитрий Медведев, Владимир Путин
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