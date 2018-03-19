Нижегородский суд оказался не в силах найти в колонии им же осужденных экс-полицейских

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Нижегородский районный суд не может найти двух бывших оперуполномоченных уголовного розыска отдела полиции, отбывающих наказание в колониях за избиение задержанного. Об этом сообщает в понедельник межрегиональная общественная организация "Комитет против пыток" (КПП).

По данным правозащитников, по этой причине в течение пяти месяцев райсуд не может приступить к рассмотрению иска потерпевшего от действий экс-сотрудников правоохранительных органов к МВД РФ о компенсации морального вреда.

"В практике это первый случай, когда суд в течение длительного времени не может найти колонию, где по его же решению отбывает наказание осужденный. Единственное, что удалось узнать после нескольких судебных запросов в Федеральную службу исполнения наказаний - это то, что один осужденный был этапирован в Свердловскую область, а второй - в Кировскую", - приводятся в сообщении слова юриста КПП Сергея Бабинца.

Согласно информации правозащитников, в марте 2011 года бывшие полицейские незаконно задержали нижегородца по подозрению в краже, которую он, как оперативно выяснилось, не совершал. На следующий день мировой судья освободил задержанного от административной ответственности по причине отсутствия события правонарушения. Однако полицейские вновь доставили задержанного в отдел, где "заставили оговорить себя, пытая и избивая руками и ногами". Впоследствии судмедэксперты зафиксировали, что у задержанного перелом, ушиб и другие травмы, которые привели к получению им инвалидности второй группы.

В 2014 году Советский районный суд Нижнего Новгорода приговорил бывших оперуполномоченных к пяти годам колонии общего режима каждого. Однако суд апелляционной инстанции отменил ранее принятое решение из-за технических ошибок и освободил обвиняемых в зале суда, отправив под домашний арест.

Через три года дело было вновь рассмотрено, и Советский райсуд повторно признал экс-полицейских виновными по пунктам "а", "б" ч.3 ст.286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств) и вновь назначил по пять лет колонии общего режима каждому.

Потерпевший обратился в суд с иском к МВД РФ о компенсации морального вреда.

"Однако после этого решения и до настоящего времени сторонам так и не удалось приступить к рассмотрению иска по существу, поскольку на судебный запрос, направленный в ФСИН, так и не поступил ответ. Очередное судебное заседание запланировано на 19 апреля", - отмечается в пресс-релизе КПП.