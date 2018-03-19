В Барнауле часть бетонного забора школы упала на семилетнюю ученицу

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Семилетняя ученица школы №31 в Барнауле (Алтайский край) получила множественные травмы после падения на нее части ограждения образовательного учреждения. Об этом сообщает в понедельник пресс-центр регионального следственного управления СК РФ.

"19 марта около 16:20 по местному времени на ученицу упала часть конструкции ограждения территории школы. С различными травмами несовершеннолетняя госпитализирована в городскую больницу", - говорится в сообщении.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.