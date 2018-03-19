Путин высказался за укрепление обороноспособности страны без гонки вооружений

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Россия будет выстраивать конструктивные отношения с другими странами и не собирается разгонять гонку вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Разумеется, мы должны будем уделять и уделим необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности страны. Но сразу хочу вам сказать, никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений", - сказал Путин на встрече с кандидатами в президенты РФ. "Никакой гонки вооружений мы не допустим, у нас все есть, мы, наверное, в этом смысле обеспечены", - добавил он.

"Мы собираемся наоборот выстраивать отношения со всеми государствами мира таким образом, чтобы они были конструктивными. Будем настраиваться сами и всех настраивать наших партнеров на диалог", - отметил Путин.

Путин добавил, что Россия будет делать все, "чтобы все спорные ситуации (с другими странами - ИФ) были урегулированы политико-дипломатическими средствами".

"При этом, конечно, мы всегда из этого исходили и будем исходить, будем бороться за обеспечение своих национальных интересов", - отметил он.

По словам президента, эта работа должна вестись на взаимоприемлемой основе. Путин добавил, что обе стороны должны быть заинтересованы в диалоге, "иначе никакой любви не получается".

Снижение оборонных расходов, запланированное в будущие годы, не приведет к снижению возможностей России в этой сфере, заявил Путин. "У нас запланировано снижение оборонных расходов и в этом году, и в следующем. Это не приведет к каким-то проблемам в области обеспечения обороноспособности", - сказал он.

Путин пояснил, что "основные расходы были сделаны для создания новейших систем вооружения в предыдущие годы". "Нам нужно просто некоторые еще довести до логического завершения, продолжить имеющиеся разработки, о которых я еще не говорил", - продолжил он. Президент подчеркнул, что средства, которые на эти цели нужны, уже подсчитаны, и они имеются".