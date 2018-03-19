Титов продолжит работу на посту бизнес-омбудсмена

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов заявил, что продолжит работать в этой должности и после выборов.

"Я продолжаю работать, я был назначен на второй срок летом этого года, пока никаких вопросов не возникало", - сказал Титов журналистам после встречи президента РФ Владимира Путина с другими кандидатами на состоявшихся выборах главы государства.

Титов подчеркнул, что у него остались незавершенные дела в должности, поскольку в аппарат поступило множество обращений от предпринимателей.

По итогам обработки 99,83% протоколов Борис Титов набрал 0,76% (555 тыс. 189) голосов и занимает шестое место на выборах президента РФ.

"К сожалению, пока что выборы - это шоу. Люди реагируют на скандалы, на эмоции и в меньшей степени прислушиваются к серьезным, важным для будущего страны вещам. Но по мере того как люди будут задумываться о том, как прокормить свои семьи, они будут становиться серьезнее. И криками, драками, слезами уже не возьмешь этот серьезный, умный электорат. Мы верим в то, что рано или поздно мы докажем свою правоту", - сказал Титов, слова которого приводят в его пресс-службе.

Владимир Путин по итогам обработки 99,83% протоколов побеждает на выборах президента РФ с рекордным результатом в 76,6% голосов.