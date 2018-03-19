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Российская экспедиция в Марианскую впадину впервые возьмет пробы грунта с ее дна

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Российская экспедиция в Марианскую впадину планирует собрать первые в истории пробы грунта с ее дна, сообщил журналистам один из участников планируемой экспедиции, путешественник Федор Конюхов.

"Я был в Гонолулу, и ученые из Института мирового океана говорят - там две тектонических плиты сходятся, надо с одной плиты взять камни и грунт и с другой взять. Это для науки будет больше, чем даже грунт с Луны. Мы поставили цель погрузиться и достать эти камни", - сказал Конюхов, отвечая на вопрос "Интерфакса" в понедельник.

По его словам, взять пробы грунта планировал режиссер Джеймс Кэмерон, погружавшийся на дно впадины в 2012 году, однако из-за отказа оборудования он не смог это сделать.

Конюхов также отметил, что при изготовлении батискафа планируется использовать в основном российские технологии. "Основные (технологии - ИФ) - только российские. В России все есть", - подчеркнул он.

Путешественник также отметил, что при проектировании батискафа будет учитывать опыт погружения Кэмерона, однако конструктивно он будет отличаться от него.

"Изменения есть. Мы штангу будем другую делать. Двигатели. Есть отличия, но принцип такой же", - сказал он.

Кроме того, в отличие от одноместного батискафа Кэмерона, отечественный вариант будет двухместным. Напарником Конюхова станет известный российский полярник Артур Чилингаров, сообщил путешественник.

Конюхов также отметил, что члены экспедиции планируют оставить на дне Марианской впадины российский флаг и православный крест.

"Артур хочет оставить на дне российский флаг, а я как священник я хочу крест оставить там", - сказал он.

Ранее в понедельник глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что ОСК может принять участие в разработке батискафа для экспедиции.

"Мы для себя ставим задачу сделать основные разработки в течение двух лет и постараться его построить", - сказал Рахманов.

Теги: Федор Конюхов
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