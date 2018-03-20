Ростуризм сообщил туроператорам о возможности летать на AZUR air

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Туроператоры с 20 марта смогут формировать и продавать турпакеты, в состав которых входит перевозка рейсами авиакомпании AZUR air, сообщил Ростуризм.

"В настоящее время согласована полетная программа чартерных рейсов авиакомпании AZUR air на март и апрель, также в режиме конструктивного диалога обсуждается полетная программа на "высокий" летний сезон", - сказал накануне глава ведомства Олег Сафонов.

Росавиация в минувший понедельник сняла ограничение срока действия сертификата эксплуатанта крупнейшей чартерной авиакомпании в России AZUR air, таким образом, компания продолжит выполнять полеты после 20 марта. Ограничения были введены в начале февраля, когда регулятор выявил "несоответствия и недостатки" поддержания летной годности самолетов компании и организации летной работы.