В ДТП с "Газелью" и микроавтобусом в Татарстане погибли два человека

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Обстоятельства столкновения микроавтобуса и среднетоннажного грузовика, в котором погибли два человека и еще пятеро пострадали, выясняют в Татарстане.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану агентству "Интерфакс" сообщили, что сигнал о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) поступил в Центр управления в кризисных ситуаций ГУ МЧС России по Татарстану в 5:36 по Москве.

"Звонивший сообщил о ДТП с микроавтобусом "Форд" и автомобилем "Газель", два человека погибли и пятеро пострадали", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, среди погибших - водитель "Форда" и пассажир "Газели", пострадавшие доставлены в больницу города Елабуга.

Столкновение произошло на 1016 км трассы Москва-Уфа.

На место происшествия выехала оперативная группа пожарно-спасательного подразделения Елабужского гарнизона. Им пришлось извлекать пострадавших из искореженных автомобилей и передавать их медикам.

Пресс-служба МВД Татарстана сообщает, что по предварительной версии, водитель автомобиля "Форд Транзит", в салоне которого находились шесть пассажиров, врезался в стоящий грузовой автомобиль "Газель "Валдай".

"В результате столкновения на месте ДТП погибли водитель "Форда" и пассажир автомобиля "Валдай", который в момент столкновения находился на обочине. Кроме того, предварительно, различные травмы получили еще четыре человека," - уточняет пресс-служба.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.