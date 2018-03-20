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В Госдуме призвали принять срочные меры в связи с загрязнением Находки угольной пылью

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы в рамках парламентских слушаний о госполитике по охране атмосферного воздуха во вторник потребовали от правительства и министерств принять срочные меры в связи с загрязнением угольной пылью районов портового города Находка (Приморский край).

"Экологическая катастрофа. Это то, что случилось всего за несколько лет с прекрасным зеленым, самым чистым в Приморье морским городом. За последний год ситуация только усугубилась, прежде всего, - из-за того, что объемы угля, которые идут через порт в городе, постоянно растут. И они будут расти, потому что увеличивается спрос на российский уголь в Азии", - сказал в выступлении на слушаниях депутат Госдумы от Приморья Виктор Пинский.

Он подчеркнул, что за год работы с чиновниками, в обязанности которых входит защита экологии и безопасность людей, ситуация "по факту не сдвинулась с места".

"Все ведомства уверяют, что прилагают максимум усилий, чтобы прекратить загрязнение угольной пылью. Год прошел. Пыль там же, где и была. Ситуацию не изменило даже прямое указание президента. Совершенно очевидно, что имеющихся сегодня ограничений стивидорам недостаточно. Они не обеспечивают экологическую безопасность. Это признают все: жители, природоохранные службы, ученые, прокуроры, суды. Худшее, с чем сталкиваются стивидоры, - мизерные для их бизнеса штрафы - 20-30 тысяч рублей", - сказал Пинский. При этом он отметил, что если проблему решить для Находки, она решится для Ванино, Мурманска и других населенных пунктов, где ведется перевалка угля в портах.

Депутат призвал правительство РФ и министерства как можно скорее решить проблему с угольной пылью. Его поддержали коллеги по работе в Госдуме.

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В частности, по их мнению, Росприроднадзор должен внести вредность от угольной пыли в жилых массивах в Федеральный классификационный каталог отходов. Минтрансу рекомендовано прописать специальные требования для перевалки угля в правилах оказания услуг в морских портах.

"Нужно четко прописать - если нет достаточного оборудования, чтобы обеспечивать экологическую безопасность, - нельзя начинать работу", - пояснил Пинский.

Он также отметил, что необходимо упростить порядок лишения лицензии стивидоров-нарушителей экологических норм.

"Нужно как можно скорее вносить в Госдуму и принимать закон об угольной пыли, над которым сейчас работает комитет по экологии", - добавил депутат.

Предложения были включены в резолюцию парламентских слушаний.

Как сообщалось, перевалкой угля в Находке в настоящее время занимаются свыше десятка стивидорных компаний, больше половины из них - непосредственно в городской черте.

Проблема загрязнения Находки угольной пылью обсуждалась в июне во время прямой линии с главой государства.

Этому предшествовал целый ряд массовых протестов горожан. Они неоднократно выходили на митинги с жалобами на угольную пыль. Люди требовали запретить перевалку угля в портах, которые непосредственно примыкают к жилым массивам.

Теги: Госдума, Приморский край, Находка
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