В России

Три пассажира рейса из Таиланда госпитализированы с кишечной инфекцией в Екатеринбурге

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Пять человек с признаками инфекционного заболевания выявлены специалистами среди пассажиров самолета, прилетевшего в ночь на вторник из Таиланда в Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

По данным ведомства, во время полета на борту самолета с жалобами на недомогание к бортпроводникам обратились десять пассажиров. После приземления пассажиров осмотрели, специалисты Роспотребнадзора провели анкетирование и тепловизионный контроль.

"Выявлены пять пассажиров с признаками инфекционного заболевания и направлены на госпитализацию. Госпитализированы трое человек, двое от госпитализации отказались. Поставлен предварительный диагноз "острая кишечная инфекция", - говорится в сообщении.

Специалисты проведут лабораторные исследования, чтобы установить возбудитель заболевания, у заболевших взяты анализы. Все остальные пассажиры отпущены под меднаблюдение по месту пребывания.

Проведена дезинфекция самолета, для проведения лабораторного исследования отобраны также пробы бортового питания, изготовленного в Таиланде.

Как сообщалось, в ночь на вторник несколько пассажиров рейса RL-8572 из Утапао (Таиланд) по прилету в Екатеринбург обратились за помощью к медикам аэропорта с жалобами на недомогание. Им была оказана необходимая помощь.

Теги: Свердловская область, Екатеринбург
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБВерховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ
Суд признал законным требование предоставить ключи для расшифровки переписки пользователейПодробнее
 Песков назвал сроки проведения "Прямой линии"Песков назвал сроки проведения "Прямой линии"
Ежегодный сеанс общения Путина с гражданами состоится после инаугурацииПодробнее
 В Кремле перечислили поздравивших Путина с победой на выборахВ Кремле перечислили поздравивших Путина с победой на выборах
В их числе - лидеры стран СНГ, а также президенты Венесуэлы и Венгрии, премьер-министры Индии и ЯпонииПодробнее
 ОБСЕ заявила об ограничении основных свобод на выборах в РФОБСЕ заявила об ограничении основных свобод на выборах в РФ
При этом наблюдатели отметили, что ЦИК работал открыто и эффективноПодробнее
Грудинин нашел способ уклониться от обещания сбрить усыГрудинин нашел способ уклониться от обещания сбрить усы
По условиям заключенного с видеоблогером Юрием Дудем пари, кандидат от КПРФ должен побриться, если не наберет 15% голосовПодробнее
 Генерал Дрыманов назвал вероятным создание "единой службы следствия" на базе СКРГенерал Дрыманов назвал вероятным создание "единой службы следствия" на базе СКР
По его словам, орган будет создан через слияние следственных подразделений ФСБ и МВДПодробнее
 Выборы президента России. ОбобщениеВыборы президента России. Обобщение
По данным ЦИК, это голосование отмечено высокой явкой, отсутствием значимых нарушений и абсолютным рекордом Владимира ПутинаПодробнее
 Путин набрал рекордные 76,6% голосовПутин набрал рекордные 76,6% голосов
Центризбирком подвел предварительные итоги выборов президента РФ после обработки 99,83% протоколовПодробнее
 100% российских военных в Сирии проголосовали за Путина100% российских военных в Сирии проголосовали за Путина
В голосовании на территории Сирии приняли участие почти 3 тыс. военнослужащихПодробнее
 Почти 67,5% избирателей приняли участие в выборах президента РоссииПочти 67,5% избирателей приняли участие в выборах президента России
Таковы итоги обработки 99,83% протоколовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 марта6 фото
19 марта
Фотохроника 19 марта
Выборы президента России8 фото
18 марта
Выборы президента России
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВерховный суд отклонил иск Telegram к ФСБВ миреВо Франции задержан экс-президент Николя СаркозиЭкономикаВ Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты и токеновВ РоссииПесков назвал сроки проведения "Прямой линии"В миреЧто случилось этой ночью: вторник, 20 мартаСпортМейвезер подаст документы на лицензию бойца MMA

В Кремле не сочли недружественным шагом отсутствие поздравлений от Трампа

Песков не исключил, что решивший не звонить Путину президент США пришлет письменные поздравления Подробнее

Прокурор потребовал 9 лет колонии для главы карельского "Мемориала" за изготовление детского порно

Министр юстиции Норвегии ушла в отставку из-за публикации в соцсети

ВС РФ обязал возмещать стоимость зимних шин и сигнализации при возврате бракованного автомобиля

Шойгу заявил об активизации США и стран коалиции в Сирии

Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ

Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБСуд признал законным требование предоставить ключи для расшифровки переписки пользователей Подробнее
ФотоВ Кении умер последний самец северного белого носорогаВ Кении умер последний самец северного белого носорога

Разведывательный самолет направился к российским границам в Баренцевом море

Южный вестибюль станции метро "Спортивная" открылся после реконструкции

ФСБ не сочла нарушением прав граждан требование ключей для расшифровки переписки в Telegram

НПФ Сбербанка и "Будущее" не подтвердили переговоры о продаже НПФ "Будущее"

Три пассажира рейса из Таиланда госпитализированы с кишечной инфекцией в Екатеринбурге

Итоги голосования аннулированы на одном из избирательных участков Кубани

В Госдуме призвали принять срочные меры в связи с загрязнением Находки угольной пылью

Суд прекратил производство по встречному иску "Системы" к "Роснефти" и "Башнефти"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru