Три пассажира рейса из Таиланда госпитализированы с кишечной инфекцией в Екатеринбурге

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Пять человек с признаками инфекционного заболевания выявлены специалистами среди пассажиров самолета, прилетевшего в ночь на вторник из Таиланда в Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

По данным ведомства, во время полета на борту самолета с жалобами на недомогание к бортпроводникам обратились десять пассажиров. После приземления пассажиров осмотрели, специалисты Роспотребнадзора провели анкетирование и тепловизионный контроль.

"Выявлены пять пассажиров с признаками инфекционного заболевания и направлены на госпитализацию. Госпитализированы трое человек, двое от госпитализации отказались. Поставлен предварительный диагноз "острая кишечная инфекция", - говорится в сообщении.

Специалисты проведут лабораторные исследования, чтобы установить возбудитель заболевания, у заболевших взяты анализы. Все остальные пассажиры отпущены под меднаблюдение по месту пребывания.

Проведена дезинфекция самолета, для проведения лабораторного исследования отобраны также пробы бортового питания, изготовленного в Таиланде.

Как сообщалось, в ночь на вторник несколько пассажиров рейса RL-8572 из Утапао (Таиланд) по прилету в Екатеринбург обратились за помощью к медикам аэропорта с жалобами на недомогание. Им была оказана необходимая помощь.