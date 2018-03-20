Объявивиший голодовку ингушский оппозиционер прекратил ее по настоянию врача

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Ингушский оппозиционер, экс-председатель регионального отделения ПАРНАС Магомед Хазбиев, арестованный в январе по подозрению в незаконном обороте оружия и оскорблении представителя власти, решил прекратить голодовку, так как она угрожает его здоровью.

"Он девять дней на голодовке. Врач с учетом состояния здоровья моего подзащитного предупредил, что еще пара дней, и начнутся необратимые последствия. После консультации с защитой им было принято решение завтра прекратить голодовку", - сообщил "Интерфаксу" после встречи с М.Хазбиевым в следственном изоляторе адвокат Международной правозащитной группы Агора Андрей Сабинин, защищающий активиста.

Он уточнил, что Хазбиев начал сухую голодовку 12 марта.

"В ближайшее время его должны перевести из "одиночки" в обычную камеру", - добавил адвокат.

По словам Сабинина, Хазбиев настаивает на своей невиновности и планирует продолжить доказывать свою правоту.

Хазбиева подозревают в незаконном хранении оружия и оскорблении представителя власти (статьи 222 и часть 1 статьи 319 УК РФ).

Оппозиционер связывает свое уголовное преследование и арест со своей профессиональной деятельностью и гражданской позицией, считает дело политическим, а уголовное наказание, по его мнению, должны понести сотрудники полиции, которые, утверждает Хазбиев, подбросили ему боеприпасы.

Об объявлении сухой голодовки оппозиционером 12 марта "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Решение объявить сухую голодовку в следственном изоляторе 38-летний Хазбиев принял после отклонения ходатайства защиты об оказании ему медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в конце января суд отклонил ходатайство адвоката изменить подзащитному меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Со ссылкой на адвоката оппозиционера источник отметил, что Хазбиев не может находиться под стражей из-за болезни желудка.

Житель Назрани Хазбиев, три года находившийся в международном розыске по обвинению в незаконном обороте оружия, был задержан в Ингушетии 11 января этого года.

Он обвиняется по статье 222 (незаконный оборот боевого оружия и самодельных взрывных устройств), а также является подозреваемым по части 1 статьи 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Судом в отношении Хазбиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В начале февраля по ходатайству следствия срок ареста ему был продлен на два месяца - до 6 апреля.

Ранее сообщалось, что оппозиционер и члены его семьи подозреваются в угоне дорогих автомашин, а также хранении оружия и боеприпасов. Так, 22 января 2015 года в Ростове-на-Дону была угнана автомашина "Тойота Лэнд Крузер-200". Полицейские установили, что этот автомобиль находится во дворе домовладения №2 по улице Цороева в Назрани, где проживает Хазбиев, его отец и братья. В дальнейшем указанная автомашина была перегнана во двор домовладения №44 по улице Тутаева, где и была обнаружена.

Также по этому адресу в ходе обыска было обнаружено оборудование, используемое для перебивки номеров в узлах и агрегатах автомобилей. Кроме того, при обыске в доме Хазбиевых нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и вещественные доказательства, изобличающие участников группы, занимавшихся угонами транспортных средств. Отец и братья Хазбиева были задержаны, сам он скрылся.