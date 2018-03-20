Почти 16 кг наркотиков нашли полицейские в автомобиле в Татарстане

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Полицейские в Татарстане во время проверки одного из автомобилей на посту обнаружили в его багажнике почти 16 килограммов наркотиков, сообщает пресс-служба МВД региона во вторник.

"Иномарка следовала из Москвы в Казань. В ходе осмотра автомашины, которой управлял 43-летний мужчина, в багажнике полицейские обнаружили черный пакет, укрытый одеялом, в котором находились свертки с наркотиками - свыше 6 кг 800 г гашиша, более 5 кг мефедрона, порядка 100 г кокаина, а также около 3 кг амфетамина и более 700 г "синтетики". Общий вес изъятых наркотических средств составил 15 кг 888 г", - говорится в сообщении.

Задержанный ранее был судимым за грабеж и разбой. Он занимался перевозкой крупных партий наркотиков. Изъятые полицейскими наркотики мужчина должен был доставить не только в Казань, но и в Пермь, Уфу и Самару.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Водитель заключен под стражу.