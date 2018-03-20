Спикер Госдумы счел выдвижение Грудинина на выборах неудачным для КПРФ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает результаты КПРФ на президентских выборах свидетельством того, что выдвижение партией кандидатуры Павла Грудинина стало неудачным.

"Для КПРФ, анализируя итог участия нового кандидата, можно было бы сказать, что поиск лучшего кандидата враг хорошего", - сказал Володин журналистам во вторник.

Он добавил, что "Геннадию Андреевичу Зюганову замены нет". Спикер также отметил, что "Геннадий Андреевич набирал всегда больше".

"Выдвигая кандидата, особенно от политической партии, надо, прежде всего, исходить из того, что он должен в первую очередь соответствовать тем требованиям политической партии и тем, кто объединился в эту политическую силу в их представлении. Потому что в первую очередь кандидат опирается на ту электоральную базу, которая поддержала партию именно за их мировоззрение, за их позицию", - сказал Володин.

Он считает, что "поэтому и не получилось достичь результатов, которые были у Геннадия Андреевича".

Грудинин занял второе место на выборах президента РФ после подсчета 99,84% протоколов и набрал 11,90%, или 8 млн 648 тысяч голосов. По итогам президентских выборов в 2012 году лидер КПРФ Геннадий Зюганов также занял второе место, но заручился поддержкой 17,18% избирателей.

Грудинин заявил о признании победы Владимира Путина. "Я абсолютно убежден, что нынешний президент победил. Я абсолютно убежден в том, что эта победа была", - сказал он в понедельник на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса". Но, по его словам, "то, что было сделано чиновниками, властями, в том числе и СМИ, за время предвыборной гонки позволяет мне сказать, что это были "грязные" выборы, это были выборы, которые не соответствуют мировым стандартам".