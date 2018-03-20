В "Домодедово" не успеют построить к началу ЧМ-2018 часть аэродрома у терминала Т2

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - ФГУП "Администрация аэропорта Домодедово" (ААД, структура Росавиации) не построит к началу Чемпионата мира по футболу в РФ часть аэродромной зоны возле нового сегмента пассажирского терминала "Домодедово" (Т2), следует из данных системы "СПАРК-Маркетинг".

Согласно материалам, 15 марта ААД выбрала подрядчика II этапа реконструкции второй летной зоны "Домодедово", им стал единственный участник конкурса - ООО "Центродорстрой". Компании среди прочего нужно построить перроны для стоянки самолетов с восточной стороны Т2. С этой же стороны строится новая взлетно-посадочная полоса "Домодедово", с которой должны быть соединены перроны.

Срок оказания работ, исходя из конкурсной документации, - конец августа 2018 года. При этом реконструкция второй летной зоны "Домодедово" входит в перечень работ, приуроченных к проведению ЧМ-2018 в РФ, следует из соответствующего распоряжения правительства. Чемпионат пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе Москве.

Как сообщалось, первоначально ААД объявила конкурс на выбор подрядчика для реконструкции в "Домодедово" (с максимальной стоимостью в 406 млн руб., источник финансирования - госбюджет) в конце декабря 2017 года. Тогда единственную заявку так же подал "Центродорстрой", но из-за жалобы в Федеральную антимонопольную службу на ААД другой компании - ООО "Перспектива" - результаты конкурса были аннулированы. Последняя указывала на нарушения в конкурсной документации - управление ФАС по Московской области частично удовлетворило жалобу и предписало объявить конкурс заново. Новое извещение ААД опубликовала в конце февраля, итоги подвела 15 марта.

В Росавиации отказались от комментариев. Оператор аэропорта "Домодедово", отвечающий за строительство терминальной инфраструктуры, заявил, что успевает завершить к старту чемпионата "комплексный проект по повышению пропускной способности". "В действующем терминале (сегмент Т1 - ИФ) будет увеличено количество пунктов паспортного контроля. К старту соревнований первых пассажиров примет новая международная галерея (в сегменте Т2 - ИФ). В ней идет монтаж телетрапов и оборудование гейтов для доставки пассажиров на удаленные стоянки", - заявил "Интерфаксу" представитель "Домодедово".

В середине февраля глава Минтранса РФ Максим Соколов сообщил о готовности половины транспортных объектов, строительство которых было приурочено к началу ЧМ-2018. Он перечислил, что уже завершена реконструкция аэродромов Волгограда и Екатеринбурга, в московском "Внуково"; в апреле будут закончены работы в Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре. "В завершающей стадии" находится строительство взлетно-посадочных полос в "Шереметьево" и "Домодедово", говорил чиновник.