В России началась новая волна гриппа и ОРВИ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В России вновь стала расти заболеваемость гриппом и ОРВИ, сообщила глава Роспотребнадора Анна Попова.

"У нас вторая волна (заболеваемости - ИФ) началась. Она в основном формируется за счет уже гриппа В. Коллеги вовремя принимают все меры, поэтому высоких превышений эпидпорога в целом по России нет", - сказала Попова во вторник "Интерфаксу".

При этом, по ее словам, "люди, которые сделали прививки, практически не болеют".

Она отметила, что в этом сезоне новых штаммов гриппа не выявлено. "Все штаммы были спрогнозированы - все, что мы выявляли на территории России, соответствовали вакцинным и никаких особенностей не имели", - сказала глава Роспотребнадзора.

"Нужно помнить, что еще в течение месяца мы будем жить в условиях поднимающихся и опускающихся уровней заболевания. В ряде субъектов они будут превышать порог - это реалии эпидпроцесса. Поэтому нужно заботиться о своем здоровье, соблюдать все те правила, которые есть у нас на сайте", - подчеркнула Попова.

По ее словам, в этом году эпидсезон прошел достаточно спокойно, несмотря на то, что Россию окружали страны с достаточно высокими уровнями заболеваемости.

"Сейчас нам нужно спокойно, уверенно, не ослабляя наших действий, пережить вторую волну, которая сегодня уже формируется за счет гриппа В", - заявила глава Роспотребнадзора.