В ЦИК РФ подвели предварительные итоги голосования на выборах президента за рубежом

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство граждан России за рубежом проголосовали за кандидата в президенты РФ Владимира Путина, на втором месте - кандидат от КПРФ Павел Грудинин, на третьем - лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отмечают в ЦИК РФ.

"Наши соотечественники за рубежом проголосовали следующим образом: Владимир Путин получил 84,99% голосов, Павел Грудинин - 5,04%, Владимир Жириновский - 1,75%", - сообщил "Интерфаксу" член ЦИК РФ Василий Лихачев во вторник.

Он отметил, что на четвертом месте Ксения Собчак, которая получила 4,07% голосов, на пятом - основатель "Яблока" Григорий Явлинский с 1,57% голосов, далее идет бизнес-омбудсмен Борис Титов, который набрал 0,65% голосов. Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") набрал 0,42%. Замыкает список Максим Сурайкин с 0,3% голосов.

За рубежом в голосовании приняли участие 475 тысяч граждан РФ, в том числе 56 тысяч проголосовали досрочно, сообщил он.

По словам Лихачева, самая большая явка за рубежом была в Молдавии, Германии, Эстонии, Белоруссии и Латвии, большую явку также продемонстрировали Абхазия, Южная Осетия, Казахстан, Израиль, Таджикистан и Армения. "В конце списка из 15 зарубежных стран, показавших высокую явку, - США, Франция, Чехия и Киргизия", - добавил он.

Путин по итогам обработки 99,83% протоколов побеждает на выборах президента РФ с рекордным результатом в 76,6% голосов. Согласно предварительным итогам голосования, второе место на выборах президента РФ занял Павел Грудинин с 11,90% голосов.

На третьем месте Владимир Жириновский - 5,66% (4 млн 151 тыс. голосов). На четвертом Ксения Собчак - 1,67% (1 млн 226 тыс. голосов), пятое место занял Григорий Явлинский - 1,04% (765 тыс. 122 голоса). Борис Титов набрал 0,76% (555 тыс. 189 голосов), Максим Сурайкин - 0,68% (498 тыс. 575 голосов), Сергей Бабурин - 0,65% (477 тыс. 903 голоса).