Четверть россиян стала регулярно заниматься спортом

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В последнее десятилетие самостоятельная оценка состояния здоровья среди россиян заметно улучшилась, спортивный образ жизни и забота о правильном питании приобретают все большую популярность, отмечают социологи ВЦИОМ по итогам опросов общественного мнения.

По данным исследований, более трети россиян (38%) сегодня оценивают свое состояние здоровья как "хорошее", половина (48%) - как удовлетворительное. Негативные оценки своего самочувствия дают 13%. С каждым годом все больше россиян занимаются спортом: показатель вырос с 61% в 2015 году до 79% (в том числе тех, кто делает упражнения регулярно, - с 16% до 25%).

Диспансеризацию в текущем году уже прошли 15% граждан (по данным опроса на конец февраля), еще 50% были на комплексном обследовании в течение последних трех лет (в марте 2009 года так говорили 35%).

В 2018 году максимума за все периоды измерений (60%) достигла доля граждан, следящих за своим питанием: 7% соблюдают диету, рекомендованную врачом, 12% - выбранную самостоятельно, 41% - в целом стараются есть здоровую пищу.

Вдвое стало меньше тех, кто сетует на отсутствие возможности следить за своим рационом ввиду нехватки денег: с 28% до 14%. Каждый пятый (22%) говорит, что употребляет в пищу любые продукты, поскольку чувствует себя совершенно здоровым.

Число курильщиков, по данным ВЦИОМ, колеблется в рамках статистической погрешности: в 2017 году о том, что подвержены вредной привычке, сообщали 32% (в т.ч. 20% - выкуривали пачку или более в день), в 2018 году - 29% (17% соответственно).

Инициативный всероссийский телефонный опрос проведен 25-26 февраля, 15-16 марта среди 2000 респондентов.