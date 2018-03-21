Житель Приморья получил пожизненный срок за убийство четырех человек

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Приморский краевой суд вынес приговор местному жителю и его сообщнику по делу об убийстве четырех человек, назначив одному из них наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Старший помощник прокурора края Елена Телегина сообщила "Интерфаксу", что подсудимые признаны виновными по статьям "Убийство более двух лиц, с целью скрыть ранее совершенное преступление", "Покушение на убийство".

В марте 2016 года во Владивостоке один из фигурантов дела убил своего знакомого. Чтобы скрыть следы преступления, он убил еще и свидетеля. Затем решил поджечь дом, где произошли убийства, вместе со всеми, кто там находился. В результате погибли еще два человека, одному удалось спастись. Совершать преступления подсудимому помогал сообщник.

"Суд назначил фигуранту дела пожизненное лишение свободы, его соучастнику - 24 года. Для отбытия наказания им обоим определена исправительная колония особого режима. Кроме этого, суд удовлетворил исковые требования потерпевших на общую сумму свыше 8 млн рублей", - сказала Телегина.