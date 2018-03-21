В России

Глава Калининграда ушел в отставку

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Городской Совет депутатов Калининграда принял отставку главы администрации города Александра Ярошука, сообщили "Интерфаксу" в мэрии в среду.

"На сегодняшнем заседании Горсовета депутаты приняли отставку Ярошука. Заявление им было написано в связи с переходом на другую работу", - заявил представитель мэрии. По его словам, в отставку глава города ушел досрочно.

Городской Совет депутатов избрал Ярошука главой администрации города в ноябре 2017 года, он занял этот пост в третий раз.

Теги: Калининград
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