Уголовное дело возбуждено в ХМАО в связи с отравлением семи человек шаурмой

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в связи с отравлением семи человек шаурмой в Урае (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

По данным ведомства, с 8 по 9 февраля текущего года в больницу Урая с подозрением на острое отравление обратились семь человек, в том числе 15-летний подросток и двое 9-летних детей.

"Незадолго до недомогания пациенты ели шаурму, купленную в одном и том же месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все они прошли лечение. По решению суда деятельность торгового объекта приостановлена.

По данному факту управление регионального Роспотребнадзора провело проверку, в ходе которой установило, что в процессе приготовления были нарушены санитарно-эпидемиологические правила, а у продавца отсутствует гигиеническая аттестация.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).