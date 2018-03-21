Гранату и более 200 патронов обнаружили на ставропольском кладбище

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Взрывотехники Росгвардии вместе с полицейскими обезвредили взрывоопасные предметы, которые были найдены на кладбище в Ставрополе, сообщает пресс-служба краевого управления Росгвардии.

"Во время уборки могилы на территории кладбища в Ставрополе женщина обнаружила пакет с предметами, похожими на гранату и боеприпасы. Она сообщила об опасной находке в полицию", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, взрывотехники идентифицировали РГД-5 (ручная граната дистанционная модификации 5), УЗРГМ (унифицированный запал ручной гранаты модернизированный) и около 230 патронов со следами сильной коррозии.

Сотрудники Росгвардии обезвредили боеприпасы и передали полицейским для проведения экспертизы.