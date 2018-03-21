Грузовой поезд протаранил "Волгу" в Смоленской области

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Локомотив грузового поезда утром в среду столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде станции Рябцево в Смоленской области, есть жертва, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

В 10:48 водитель автомобиля "Волга" в нарушение правил выехал на железнодорожные пути. Локомотивная бригада, заметив легковушку, подала звуковые сигналы и применила экстренное торможение. Однако расстояние было недостаточным для полной остановки поезда, и столкновения избежать не удалось, говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель автомобиля погиб.

В пресс-релизе отмечается, что поезд уже продолжил движение по маршруту. На график движения других поездов ситуация не повлияла.