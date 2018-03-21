Дело о "корове с GPS" курганского фермера закрыто

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура Курганской области прекратила расследование уголовного дела местного фермера Евгения Васильева, которого обвиняли в незаконном обороте спецсредств, из-за отсутствия состава преступления.

"После возвращения дела следователю на дополнительное рассмотрение были проведены следственные действия. Наличие умысла, направленного на негласное получение информации не подтвердилось, в связи с чем дело было прекращено", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе прокуратуры региона в среду.

По словам собеседника агентства, решение было принято накануне.

Ранее сообщалось, что прокуратура Курганской области дополнительно изучит дело местного фермера Васильева.

Вопрос о многодетном фермере, который купил за границей GPS-маячок для слежения за коровой, был задан на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Васильев обвинялся по статье 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

По версии следствия, фермер по интернету заказал из Китая устройство, предназначенное для передачи звуковой информации, которое запрещено к свободному обороту на территории РФ.

Мужчина был задержан на почте в селе Лопатки Лебяжьевского района при получении отправления.