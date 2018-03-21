Закон о запрете на въезд в РФ иностранцам с арестованными счетами прошел I чтение в ГД

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект, дополняющий ряд случаев, по которым иностранцу или лицу без гражданства не разрешен въезд в Россию.

Так, законопроектом предлагается запретить въезд в РФ иностранным гражданам или лицам без гражданства в случае, если в их отношении вынесено решение о замораживании (блокировании) денежных средств и (или) иного имущества в рамках законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Также может быть запрещен въезд в РФ тем иностранцам или лицам без гражданства, в отношении которых приостановлены финансовые операции в рамках того же законодательства.