Офицер погиб в Белгородской области при спасении выронившего гранату солдата

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Западном округе офицер погиб, закрыв собой на занятиях боевую гранату.

В пресс-службе Западного военного округа "Интерфаксу" сообщили, что инцидент произошел накануне на полигоне в Белгородской области во время занятий по метанию боевых гранат из окопа.

"При выполнении упражнения военнослужащий срочной службы, выдернув предохранительную чеку, выронил гранату. Офицер оттолкнул растерявшегося солдата и прикрыл его своим телом", - сказали в пресс-службе ЗВО.

Военные сообщили, что офицер получил тяжелые ранения, врачи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось. Военнослужащий-призывник не пострадал.

"За совершение геройского поступка и спасение жизни подчиненного погибший офицер представлен командованием к государственной награде", - сказали в пресс-службе Западного военного округа.