Фонд Маршалла внесен в РФ в список нежелательных организаций

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Фонд Маршалла включен в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщили в Минюсте России.

"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена международная неправительственная организация The German Marshall Fund of the United States (GMF) (Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов) (США)", - говорится в сообщении на сайте министерства.

В нем отмечается, что процедура проведена в соответствии с Федеральным законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" на основании решения заместителя Генерального прокурора РФ.

Германский Фонд Маршалла США стал 14-й организацией в перечне нежелательных на территории России.

Фонд Маршалла - независимый американский аналитический центр.

Ранее в список нежелательных были включены, в частности, Фонд содействия Института "Открытое общество" (OSI Assistance Foundation), "Национальный фонд в поддержку демократии" (The National Endowment for Democracy), Фонд "Открытое общество" (Open Society Foundation), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия"), OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия"), The Black Sea Trust for Regional Cooperation (Черноморский фонд регионального сотрудничества) и др.

Согласно закону, нежелательной может быть признана деятельность иностранной или международной неправительственной организации, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны или безопасности государства. Решение о запрете нежелательным организациям осуществлять программы и проекты на территории РФ принимает Генпрокуратура. Делаться это должно по согласованию с МИД РФ. Предусмотрена и возможность исключения организации из перечня нежелательных.