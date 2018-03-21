Ученые из Архангельска нашли в бересте средство лечения рака

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Ученые Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) (Архангельская область) извлекли полезные вещества из коры березы, способные бороться с раком, сообщает пресс-служба учреждения.

"Эти полезные вещества - пентациклические тритерпеноиды - обладают антибактериальными, антивирусными, жаропонижающими и ранозаживляющими свойствами, а также положительно влияют на функции печени. Кроме того, противоопухолевая активность этих веществ в сочетании с низкой токсичностью делает их перспективным ингредиентом для создания противораковых препаратов", - говорится в сообщении.

Исследование проводилось в центре коллективного пользования научным оборудованием "Арктика" САФУ. Ученые выяснили, какие растворители, при какой температуре и за какое количество циклов экстракции извлекают полезные вещества из коры березы наиболее эффективно.

"Пентациклические тритерпеноиды содержатся не только в коре березы, но и в кожуре фруктов, в листьях и коре других деревьев, однако именно кора березы - один из важнейших промышленных источников тритерпеноидов. В бересте ценные соединения содержатся в количествах до 40%", - отмечают в университете.