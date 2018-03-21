Сдача ледоколов для "Атомфлота" и "Газпром нефти" задержится на полгода

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Срок сдачи портового ледокола для ФГУП "Атомфлот" на ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ, входит в группу ОСК) сдвигается на шесть месяцев. Об этом заявил глава ФГУП "Атомфлот" Вячеслав Рукша на совещании ОСК по итогам года.

"Мы официально получили извещение, что идет задержка с поставкой портового ледокола почти 6 месяцев", - сказал Рукша "Интерфаксу" после совещания.

"Атомфлот" строит на Выборгской судоверфи ледокол для обслуживания проекта "Ямал СПГ". Кроме того, на верфи строятся еще два ледокола для ООО "Газпромнефть-Ямал" (прежнее наименование - ООО "Газпром нефть Новый порт", дочернее предприятие ПАО "Газпром нефть" ). Сроки строительства трех ледоколов были намечены на 2018 год.

Комментируя сроки и проблемы строительства ледоколов на ВСЗ, глава ОСК Алексей Рахманов сообщил журналистам, что "окончательные сроки сдачи этих кораблей зафиксированы, в этом году мы строительство этих кораблей закончим. Срыв будет суммарно (с учетом штрафуемых периодов) около шести месяцев".

Основная проблема со сдачей ледоколов произошла из-за того, что заказчик настоял на использовании на судах полностью автоматизированных систем управления компании ABB. "Компания поставила принципиально новую систему, которую мы уже шестой месяц не можем запустить", - уточнил Рахманов. Кроме того, Выборгский завод взял на себя большую задачу по строительству рыболовного флота, и "то, что можно было сделать за месяц, теперь растягивается на два", добавил он.

Срыв сроков может ударить по финансовому положению ВСЗ, к верфи могут быть применены штрафные санкции, отметил Рахманов. По его словам, ОСК сейчас вынуждена арендовать другие ледоколы для работы в Обской губе.

ВСЗ специализируется на строительстве технических средств для освоения месторождений континентального шельфа, а также судов обеспечения морских платформ.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" учреждено в марте 2007 года. 100% акций находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.