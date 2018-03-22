Сотрудник ФГУП "Охрана" Росгвардии застрелил напарника в Иркутской области

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту убийства сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии в Катангском районе Иркутской области, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

"18 марта в 320 км от райцентра Ербогачен между двумя сотрудниками ФГУП "Охрана" произошел конфликт. Один из них выстрелил из служебного оружия в коллегу, тот скончался на месте от полученных травм. По факту происшедшего Киренским межмуниципальным отделом СУ СКР возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - сообщил сотрудник пресс-службы.

В пресс-службе управления Росгвардии агентству сообщили, что убийца попытался скрыться с места преступления на автомобиле, однако в результате был разоружен и задержан.

"Сотрудники ФГУП"Охрана" были напарниками и во время конфликта находились на рабочем месте", - уточнил сотрудник пресс-службы.

Местные СМИ сообщают, что сотрудники сопровождали груз взрывчатых веществ на одно из нефтяных месторождений в Катангском районе. По данным СМИ, они в момент конфликта, предположительно, были в состоянии алкогольного опьянения.

ФГУП "Охрана" находится в ведомственном подчинении Росгвардии, имеет 80 филиалов в субъектах РФ. Предоставляет услуги физической, военизированной охраны, пультовой охраны, монтажа и технического обслуживания систем безопасности.