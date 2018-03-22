Создателям ликвидированного НКО "Зеора" вменили незаконный гипноз на тренингах

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Супруги Ольга и Виктор Маркеловы, проходящие по уголовному делу о создании ликвидированной ныне НКО "Зеора", стали фигурантами уголовного дела о незаконном использовании гипноза на тренингах организации. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Петербургу в четверг.

"В ходе расследования уголовного дела (о создании НКО "Зеора" - ИФ) было установлено, что во время проведения тренингов ими (супругами Маркеловыми - ИФ) применялся гипноз, в результате чего были оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности", - говорится в сообщении СКР.

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было возбуждено в среду. В ближайшее время дело соединят с другим - о создании НКО "Зеора".

"В соответствии с действующим законодательством, применение гипноза разрешается только врачами, преимущественно в государственных лечебных и научных учреждениях", - подчеркивает следствие.

Как сообщалось, 2 октября 2017 года супруги Ольга и Виктор Маркеловы были отправлены под домашний арест в рамках уголовного дела по части 1 статьи 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан). Обоим предъявлено обвинение, вину они не признают. Позже Маркелова не обнаружили по месту содержания под домашним арестом, его ищут.

По данным следствия, О.Маркелова и В.Маркелов 25 апреля 2012 года создали организацию "Зеора", деятельность которой сопряжена с насилием над гражданами и другим вредом их здоровью. Экспертное заключение показало, что в тренингах, проводимых организаторами данной НКО, присутствовали признаки осуществления психологического воздействия на человека, способного нанести вред здоровью.

В отношении Маркеловой и Маркелова возбуждено дело по статье "создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан".

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что летом 2014 года клиент тренинговых программ совершила суицид. Следствие связывает его с тренингом личностного роста в "Зеоре".

Невский районный суд Санкт-Петербурга 28 ноября 2017 года удовлетворил иск Минюста о ликвидации автономной некоммерческой организации "Зеора". Согласно позиции суда, "Зеора" неоднократно нарушала требования о предоставлении отчетов о деятельности организации и не выполняла требования проверяющего органа, в связи с чем была привлечена к административной ответственности в виде штрафа, который не был уплачен. Иск министерства юстиции РФ о ликвидации организации и исключении сведений из ЕГРЮЛ был удовлетворен в полном объеме.