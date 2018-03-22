Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российский турист впал в кому в Таиланде из-за лихорадки Денге, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщил "Интерфаксу" заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов.

По его словам, россиянину Герасиму Григорьеву оказывается необходимое лечение в палате интенсивной терапии. Ранее в социальных сетях его друзья сообщили, что лихорадкой Денге он болеет уже во второй раз и в данный момент испытывает осложнения на почки.

По словам друзей пострадавшего, его лечение в больнице Пхукета обходится как минимум в 111 тыс. бат (250 тыс. рублей) в день, и сумма постоянно растет. Страховки, которая могла бы покрыть медицинские расходы, у россиянина нет.

Эвакуировать Григорьева в Россию в настоящее время не представляется возможным по медицинским показаниям. "Разрешение на транспортировку лечащий врач не выдает. Вернуться к проработке вопроса медэвакуации мы сможем не раньше конца текущей недели", - сказал Соснов.

Лихорадка Денге - острое вирусное заболевание, переносчиком которого являются комары Aedes aegypti. Симптомы обычно проявляются через 5-7 дней после укуса, заболевший мучается от высокой температуры, сильной головной и мышечной боли. При заболевании классической формой лихорадки Денге прогноз благоприятный, при геморрагической форме летальность составляет около 50%.