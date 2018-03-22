Подозреваемый в резонансном убийстве девушки в Калужской области задержан спустя 4 года

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Калужанина, подозреваемого в убийстве и сожжении тела 18-летней калужанки Яны Болтынюк, задержали в областном центре через четыре года после совершения преступления, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.

32-летнего подозреваемого вычислили в результате сложных молекулярно-генетических, ботанических, палинологических и психофизиологических судебных экспертиз. Задержанный находится под стражей, ему предъявлено обвинение.

Мотивы и подробные обстоятельства преступления не раскрываются.

Как сообщалось, 18-летняя Яна Болтынюк пропала 16 июля 2014 года в микрорайоне Баконур Калуги, где она проживала. На девушку напали, когда она возвращалась ночью домой. После нескольких дней поисков волонтеры обнаружили ее обожженное тело в лесу между деревней Горенское и поселком Муратовский щебзавод.

Возбуждено дело по части 1 ст. 105 УК РФ (убийство).