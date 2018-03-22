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ФАС разрешила СП "Ростеха" и Renault-Nissan консолидировать более 75% "АвтоВАЗа"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство зарегистрированной в Голландии Alliance Rostec Auto B.V. о приобретении "более 75% голосующих акций" ПАО "АвтоВАЗ", сообщил регулятор.

Сделка, заявленная в ходатайстве, "не приведет к ограничению конкуренции", отмечается в сообщении.

Alliance Rostec Auto B.V. - совместное предприятие госкорпорации "Ростех" и альянса Renault-Nissan. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", на конец 2017 года СП являлось бенефициаром "АвтоВАЗа", владея 64,6% акций компании. Вторым крупнейшим акционером автопроизводителя являлась кипрская Renaissance Securities Limited.

В феврале глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявлял, что в настоящее время решается вопрос ликвидации Alliance Rostec Auto B.V. и перевода принадлежащих ей акций ПАО "АвтоВАЗ" в российскую юрисдикцию и в прямое владение "Ростеха", Renault и миноритарных акционеров.

Также Чемезов сообщал, что в I квартале 2018 года ожидается завершение докапитализации "АвтоВАЗа", второй этап которой начался летом 2017 г.

Теги: ФАС, АвтоВАЗ, Ростех, Renault-Nissan
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