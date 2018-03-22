Сбербанк заблокировал на счете клиента средства за проданную машину

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ подтвердил определение апелляции, которая решила, что Сбербанк правомерно ограничил возможность клиента снять со счета деньги за проданную машину. Документ на этот счет, принятый судебной коллегией по гражданским делам ВС РФ, опубликован в картотеке в четверг.

С жалобой в ВС РФ обратился Алексей Зайцев, который в сентябре 2016 года столкнулся с блокировкой на своем счету в Сбербанке 4,5 млн руб. - части предоплаты за продаваемый Lexus. Еще 1,5 млн руб. он успел снять, прежде чем у него запросили документы по сделке и потребовали объяснить ее экономический смысл на основании закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Документация была предоставлена, но банк продолжал считать операцию Зайцева сомнительной до того момента, пока он не направил бумаги, свидетельствующие о переоформлении автомобиля на покупателя.

За это Зайцев потребовал в суде неустойку в размере 4,5 млн руб., компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. руб. и штраф в 50% от взысканной суммы. Ему присудили в общей сложности только 10 тыс. руб., но сами действия Сбербанка Благовещенский горсуд признал незаконными. Однако Амурский облсуд это решение отменил и требования Зайцева отклонил.

А теперь и СКГД ВС РФ полностью поддержала позицию апелляционной инстанции. "В результате реализации правил внутреннего контроля у банка возникли обоснованные подозрения в отношении операций по счёту [А.Зайцева] ввиду их неоднократности, дающей основание полагать, что целью является уклонение от контроля, а также запутанного и необычного характера, не имеющего явного экономического смысла", - говорится в кассационном определении. Об этом, по мнению судей ВС РФ, свидетельствуют такие обстоятельства, как отсутствие положения о предоплате в договоре на фоне того, что ее размер составил более 95% от цены, попытка Зайцева снять со счета наличные денежные средства частями в разных отделениях банка, а также тот факт, что автомобиль длительное время оставался у прежнего владельца.